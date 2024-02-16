Узбекистан вводит санкции против России

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Власти Узбекистана решили присоединиться к санкциям Запада против РФ, фигурантами которых к началу 2024 года стали более 11 тысяч российских граждан и компаний.

Решением парламента страны банкам запретили любые финансовые операции со средствами физических и юридических лиц из «черного списка» во избежание вторичных санкций, пишут «Ведомости».

Пресс-служба мажлиса (парламента республики) уточнила, что принятый законопроект учитывает санкционный опыт Чехии, Латвии и Эстонии.

Национальный банк Узбекистана уже получил дополнительные полномочия, которые позволят повысить «эффективность системы санкционного комплаенса в банковском секторе».