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Главное Политика

Армения предлагает Азербайджану ускориться с делимитацией

Армения предлагает Азербайджану ускориться с делимитацией

Армения предлагает Азербайджану ускорить процесс делимитации на основе пражских договоренностей и подтверждает свою готовность к этому.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Ани Бадалян в ответ на заявление МИД Азербайджана относительно выступления премьер-министра Никола Пашиняна на заседании правительства 15 февраля.

«Напоминаем, что 6 октября 2022 года в Праге Азербайджан и Армения письменно договорились, что на основе Алма-Атинской декларации 1991 г. они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, и что эта декларация станет политической основой процесса демаркации», – отметила Бадалян.

По ее словам, Армения предлагает Азербайджану ускорить процесс делимитации границы на основе этого соглашения и подтверждает свою готовность к этому.

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