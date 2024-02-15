«Пиар» с обратным эффектом

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В социальной сети «Х» появилась новая фото президента США Джо Байдена – красноватыми «огоньками» глаз. Устраивать мистические гадания по фотографии как минимум не профессионально. Как получается такой эффект на снимке, фотографы хорошо знают. Понятно, что такие фото – мягко говоря, на любителя и на очень специфичную ситуацию. Вот и в команде Байдена решили, по всей видимости, придать ему грозный вид. Но эффект оказался обратным ожидаемому. На фотографию тут же отозвался Илон Маск: я думал, что это пародия, но нет, это президент Соединенных Штатов…

Вряд ли эта ирония такая уж неожиданная. выставлять, когда президент США целиком и полностью оправдывает свой не официальный титул «самого могущественного человека в мире». И ещё по крайней мере не проигрывает выборы до их начала. А в том, что у Байдена предвыборная кампания идёт не по самому мажорному сценарию, сомнений нет. Скандалы вокруг сына президента Хантера Байдена «подкосили» бы любую предвыборную кампанию. Но у Байдена есть куда более серьезные проблемы.

Прежде всего, в США все настойчивее говорят о том, что у президента возрастные проблемы с памятью, уже не получается не замечать, как он теряет ориентацию на публичных мероприятиях, забывает, кто там присутствует, а кто нет… Появился даже доклад, где президенту открыто поставили диагноз «деменция». И это посерьезнее, чем обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Американским избирателям по понятным причинам вряд ли захочется голосовать за президента, в чьей дееспособности есть большие сомнения.

В истории США уже был показательный прецедент: в 1919-м году тогдашний президент США Вудро Вильсон перенёс инсульт, и до марта 1921 года страной, как утверждают, фактически управляла его супруга Эдит. Вудро Вильсона в США очень почитают, все же именно при нём Вашингтон превратился в важного игрока уже в европейской политике, ну повторять опыт с недееспособным президентом и «регентами», которых никто не избирал, в США не очень-то хотят.

Наконец, Джо Байден не выглядит «непобедимым рыцарем» и на международной арене. Такой « затемненный» снимок с горящими глазами приличествовал бы президенту, у которого за плечами хотя бы одна хрестоматийная «маленькая победоносная война». А чем может «похвастаться» Джо Байден?

Его президентства началось с провального вывода войск из Афганистана, где только ленивый не провёл параллели с бегством из Вьетнама — и надо знать глубину и болезненность «вьетнамского синдрома» для США, чтобы понять весь масштаб внутриполитической проблемы для Байдена. В Украине, которую Байден посетил ещё в начале войны, больших успехов не просматривается, причём в самом Вашингтоне не могут договориться о финансировании помощи Киеву. США оказались на грани втягивания большой конфликт на Ближнем Востоке, и самое главное, здесь не получается ожидаемый эффект «стоять-бояться» в переводе на американский английский – тот же Иран не дрожит от страха, только услышав о возможном вмешательстве США. Бегство из Афганистана слишком дорого обошлось США в имиджевом измерении.

И на таком невеселом фоне одной только фотографии с известными эффектами слишком мало, чтобы придать президенту США грозный вид.

Отдел политики Minval.az