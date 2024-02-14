Убийцу 5 членов своей семьи Ахмеда арестовали

69 Просмотров

Подозреваемый в жестоком убийстве пяти членов своей семьи, в том числе двух малолетних детей, 25-летний Ахмед Ахмедов арестован сроком на 4 месяца.

Решение было вынесено на заседании Хатаинского районного суда под председательством судьи Бахтияра Мамедова.

Информация об убийстве Мехмана Ахмедова (1972 г.р), Бики Ахмедовой (1977 г.р.) и их сына Мухаммеда Ахмедова (2015 г.р.) поступила в полицию 13 февраля около 16:30. В качестве подозреваемого был задержан их второй сын Ахмед Ахмедов (1999 г.р.).

Впоследствии выяснилось, что до этого была убита сестра задержанного – Эльмира Ахмедова (1997 г.р.) и ее малолетняя дочь.

По факту в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (убийство двух или более лиц) УК АР.