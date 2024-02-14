Новые подробности жуткого убийства в Баку и анализ произошедшего

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Вчерашнее леденящее кровь убийство, совершенное 25-летним Ахмедом Ахмедовым, вызвало не просто широкий резонанс, а взбудоражило всю общественность страны. Оно и понятно, убить разом пять человек, двое из которых дети – это не просто ужасно, это вопиющий факт. Хочется привести еще более сильное слово, чтобы описать то состояние, которым охвачены многие из нас после прочтения этой ужасной вести.

Как уже сообщалось, А.Ахмедов убил своих родителей Бикю (1977 г.р.) и Мехмана (1972 г.р.) Ахмедовых, 8-летнего брата Мухаммеда, сестру Эльмиру Ахмедову (1997 г.р.) и ее 4-летнюю дочь. Трагедия произошла 13 февраля на территории Хатаинского и Сураханского районов столицы.

Minval.az cтали известны кое-какие детали убийства, на которые мы обязательно укажем. Это то, что сначала Ахмедов зарезал отца ножом, затем отделил голову от тела. После он вышел на улицу и направился в магазин за топором, поскольку испытал определенные трудности при расправе над отцом. В первом магазине Ахмеду отказались продать топор. Есть информация о том, что продавцы заметили на его одежде пятна крови и это навело их на нехорошие мысли. Но в другом магазине Ахмедову все же удалось приобрести топор, и с ним он снова вернулся в дом отца, где связался по телефону с матерью, которая работала директором школы, и попросил ее поскорее прийти домой, что она и сделала. Женщина забрала с занятий 8-летнего сына и пришла домой, где их встретила смерть. Расправившись с матерью и братом, убийца выскочил из дома… Все это произошло на территории Хатаинского района.

Позже появилась информация о том, что Ахмед Ахмедов зарезал также сестру и ее дочь, которые проживали в Сураханском районе. Ахмедов задержан и привлечен к ответственности. Но что это изменит? Убитых уже не вернешь. А ведь можно было предупредить это преступление. Потому как заговорившие после убийства родственники и соседи показали, что, оказывается, тяжкое преступление не стало для них неожиданностью. Все они говорили, что рано или поздно Ахмедов кого-нибудь убьет. И убил, сразу пятерых.

Оказалось, что Ахмедов и раньше очень агрессивно вел себя по отношению к соседям, а в 15 лет он даже нанес ножевое ранение человеку, но это не послужило достаточным основанием для того, чтобы правоохранительные органы, а именно участковый полицейский начал вести наблюдение за ним. Более того, никаких необходимых мер не было принято и со стороны родных Ахмедова. Наоборот, по некоторым данным, родители приобрели для него так называемую желтую справку, а потом купили ему автомобиль и позволили (!) заниматься частным извозом. То есть, если так он угрожал только родным и соседям, то с приобретением автомобиля у него появилась возможность угрожать и жизням пассажиров такси.

Сообщается также, что родители купили Ахмеду квартиру и таким образом отделили его от себя. Молодой человек периодически проходил лечение в психиатрической больнице, но в последнее время состояние Ахмеда сильно беспокоило отца, который жаловался окружающим на то, что сын перестал принимать препараты, выписанные ему врачом. А тут еще и появилась информация о том, что незадолго до убийства мать выписала сына из больницы, где тот проходил лечение, потому что не хотела осознавать, что ее сын тяжело болен, что его необходимо изолировать, чтобы тот чего не натворил. Не хотело материнское сердце принимать этот факт и обманывало себя мнимым благополучием, полагая, что машина, квартира и ежедневное выделение денег на карманные расходы в размере 25-30 манатов благотворно повлияют на сына-психопата.

То есть последний не только не был привлечен к дисциплине и ответственности за свое ненормальное поведение, к принудительному лечению, наконец, но и поощрялся со стороны родителей. А к чему это привело, вы увидели сами. Безнаказанность порождает вседозволенность!

Тут интересно другое: Бикя Ахмедова поощряла неадекватное поведение сына и параллельно руководила работой школы – а это, как вы знаете, воспитательный процесс. Страшно представить, какие методы управления и воспитания применяла в школе Бикя Ахмедова. Как минимум закрывала глаза на негативные случаи, где следовало бы принять серьезные меры, чтобы предупредить более тяжкие последствия в будущем. Со своим сыном она поступила именно так.

Но судя по тому, что сегодня происходит в нашем обществе, соответствующие структуры, а это Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство образования позабыли о таком понятии, как профилактика. Ее просто нет. Все проблемы в этих ведомствах решаются постфактум, а предупреждения нет.

Никого не волнуют вопросы: «Почему эта трагедия произошла? Что нужно сделать, чтобы этого не повторилось впредь?». Все меры принимаются в направлении устранения последствий: убийцу посадили, убитых похоронили. И все, жизнь продолжается. Мы более чем уверены, что в этой истории никого, кроме Ахмеда Ахмедова не накажут, потому что этот психопат был предоставлен сам себе.

Никто за случившееся не в ответе и это в стране, где психиатры говорят о резком увеличении количества больных с депрессивными расстройствами. В стране ликвидированы все психиатрические диспансеры. Нет даже детского диспансера. Психиатры оказывают помощь в поликлиниках. По мнению специалистов это позволило приблизить психиатрическую службу к населению. Это самый правильный метод, поскольку стигматизация в обществе лиц, обратившихся за психиатрической помощью, все еще сохраняется, считают они. Однако те же психиатры говорят, что если раньше Азербайджан мог похвастаться самым низким количеством суицидальных случаев среди стран СНГ, то сегодня ситуация изменилась. Суициды увеличились почти в шесть раз.

В современном обществе наблюдается тенденция увеличения психических заболеваний. Агрессия и безразличие приобрели характер нормального эмоционального состояния. Об этом пару лет назад сказал бывший главный врач Республиканской психиатрической больницы №1 Агагасан Расулов.

Однако принудительное лечение возможно только, если человек совершит преступление в невменяемом состоянии. Во всех остальных случаях нужно согласие родных больного или самого больного. Напомним, что эти правила в Азербайджане начали разрабатываться в 2008 году. В законодательный орган был представлен проект «О мерах по улучшению условий проживания психически больных людей», который гласил, что отныне в Азербайджане без разрешения и желания психически больного человека изолировать его от общества станет невозможно. Закон якобы гарантирует защиту прав психически больных людей.

А кто защитит наши права? Последний случай, точнее последняя трагедия на самом деле остро проявила недостатки азербайджанского законодательства о психиатрической помощи. Законы совершенно не защищают здоровых людей от опасных психов. Психически больные способны причинять определенный и весьма существенный вред своими неадекватными реальной обстановке действиями, которые совершаются нередко с большим упорством и активностью. Такие действия, к сожалению, в Азербайджане становятся объектом уголовного расследования и судебного разбирательства только тогда, когда на столе у патологоанатомов появляются трупы…

Рамелла Ибрагимхалилова