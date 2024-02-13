Главврач о состоянии азербайджанского военнослужащего, раненого в результате армянской провокации

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Раненый военнослужащий, солдат Халилзаде Парвиз (2000 г.р.) был доставлен вчера в Республиканскую нейрохирургическую больницу. Об этом сообщил главный врач Республиканской нейрохирургической больницы Эльчин Ибрагимов.

По его словам, при первичном осмотре у него обнаружены огнестрельные ранения в области позвоночника, после оказания первой помощи пациенту была проведена экстренная хирургическая операция, пуля извлечена. Врач отметил, что сейчас его состояние удовлетворительное, лечение продолжается.