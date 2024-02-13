Азербайджан провел операцию «Возмездие», Армения понесла потери

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13 февраля подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооруженных сил Армении провели операцию «Возмездие».

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

В результате операции был полностью уничтожен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Кафанского района, откуда вчера был открыт огонь и получил ранение солдат ВС Азербайджана. Есть информация о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста.

В ГПС сообщили, что отныне на каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на азербайджано-армянской условной государственной границе, будут даны решительные ответы. Ответственность за произошедшее полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.