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Начался прием документов для совершения хаджа

Начался прием документов для совершения хаджа

Начался прием документов для совершения хаджа из Азербайджана.

Как сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК), прием документов начался с сегодняшнего дня, и в рабочие дни будет проводиться с 10:00 до 16:00 в административном здании УМК по адресу: ул. Мирзы Фатали, 7.

Требуемые документы: общегражданский паспорт, копия удостоверения личности, 2 цветные фотографии 3.5 × 4.5 см на белом фоне (женщины в темном хиджабе) и справки о состоянии здоровья.

Отметим, цена пакета хаджа на одного человека составляет 5850 долларов. Перелет будет осуществляться воздушным транспортом.

 

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