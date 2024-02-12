Санду допускает решение ситуации в Приднестровье мирным путем

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Президент Молдовы Майя Санду не исключает, что в следующие несколько лет появится «геополитическая возможность», которая позволит решить конфликт в Приднестровском регионе.

«Для нас по-прежнему основной целью остается поддержание мира и стабильности в стране. Мы стараемся решать вопрос поэтапно, без особого шума», – цитирует Санду издание Point.

Она также верит, что и в Приднестровском регионе «хотят мира, как и здесь».

«Мы уже видели, как в начале войны, молодые люди с левого берега перебирались на правый, боясь, что их отправят воевать против Украины (в составе ВС РФ)… Мы будем демонстрировать (положительные) эффекты евроинтеграции – и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции», – сказала президент.

По ее словам, основной проблемой остается присутствие российских войск в регионе.

«Мы видим, как «кремлевские слуги» здесь с утра до вечера выражают беспокойство по поводу нейтралитета Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно РФ. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет», – подчеркнула Санду.