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Зеленский распорядился о масштабных перестановках в ВСУ

Зеленский распорядился о масштабных перестановках в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых командующих Сухопутных войск, Объединенных сил, Десантно-штурмовых войск (ДШВ) и Сил территориальной обороны (ТрО).

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента Украины.

Так Александр Павлюк назначен новым командующим Сухопутных войск ВСУ. Ранее эту должность занимал Александр Сырский, который стал новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.

Сергей Наев уволен с должности Командующего объединенных сил ВСУ, а вместо него назначен Юрий Содоль.

Максим Миргородский уволен с должности командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ. На его место назначен Игорь Скибюк.

Игорь Плахута назначен новым командующим Сил территориальной обороны. Ранее с этой должности был уволен Анатолий Баргилевич, который стал новым главой Генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы.

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