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Названа цена для желающих совершить хадж из Азербайджана

Названа цена для желающих совершить хадж из Азербайджана

Управление мусульман Кавказа (УМК) установило цены для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2024 году.

Как сообщили в пресс-службе УМК, стоимость визитного пакета на одного человека составляет 5850 долларов США. Визит будет организован в единой форме и осуществлен воздушным транспортом.

От граждан, желающих совершить хадж, требуются следующие документы:

1. Загранпаспорт;

2. Копия удостоверения личности;

3, Цветная фотография, сделанная на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см, 4 штуки;

4. Справка о здоровье.

Прием документов будет осуществляться с 12 февраля 2024 года в административном здании УМК, расположенном по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.

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