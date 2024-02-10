Названа цена для желающих совершить хадж из Азербайджана

Управление мусульман Кавказа (УМК) установило цены для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в 2024 году.
Как сообщили в пресс-службе УМК, стоимость визитного пакета на одного человека составляет 5850 долларов США. Визит будет организован в единой форме и осуществлен воздушным транспортом.
От граждан, желающих совершить хадж, требуются следующие документы:
1. Загранпаспорт;
2. Копия удостоверения личности;
3, Цветная фотография, сделанная на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см, 4 штуки;
4. Справка о здоровье.
Прием документов будет осуществляться с 12 февраля 2024 года в административном здании УМК, расположенном по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.