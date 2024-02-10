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Moody’s впервые понизило кредитный рейтинг Израиля

Moody’s впервые понизило кредитный рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody’s впервые в истории – то есть с начала публикации оценки Израиля в кредитных рейтингах в 1998 году – понизило кредитный рейтинг этого государства на один уровень – с А1 до А2. Это следует из отчета, обнародованного агентством.

Прогноз рейтинга в отношении Израиля также был изменен на «негативный», что означает перспективу возможного нового понижения.

Отмечается, что Moody’s обеспокоено последствиями войны Израиля с напавшей на это государство террористической организацией ХАМАС, в частности, эскалацией этого конфликта на севере сектора Газа. В то же время на фоне сообщений о возможном открытии второго фронта в Ливане рейтинговое агентство не исключает дальнейшего ухудшения экономической ситуации Израиля.

Как поясняет израильское онлайн-издание Ynet, изменение рейтинга Moody’s означает для Израиля повышение процентных ставок по кредитам, которые страна вынуждена брать из-за продолжающейся войны. Кроме того, процентные ставки по кредитам вырастут для израильских компаний и домохозяйств. Понижение рейтинга может привести к падению цен на акции на фондовой бирже в Тель-Авиве и ослабить шекель по отношению к иностранным валютам, говорится далее в публикации.

Комментируя отчет Moody’s, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что понижение рейтинга Израиля связано не с состоянием экономики, а с тем, что страна находится в состоянии войны.

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