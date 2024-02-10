Михаил Галузин: Армяне добровольно покинули Карабах

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Карабахские армяне добровольно покинули регион, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина.

«К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор», – отметил замминистра.

Галузин добавил, что с учетом радикального изменения ситуации в Карабахе условия пребывания наших миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной: «Следует отметить, что наш диалог с партнерами носит конструктивный характер. Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом».