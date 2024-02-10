Почти треть погибших и пострадавших в ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности

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«В 2023 году 32,1% водителей и пассажиров, погибших в ДТП, и 31% пострадавших – это лица, которые не были пристегнуты ремнями безопасности», говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана относительно ремня безопасности.

«Согласно требованиям законодательства, водитель и пассажиры в автомобиле обязаны пристегиваться ремнями безопасности, за исключением некоторых случаев. Водитель должен убедиться, что до начала поездки пассажиры пристегнули ремни безопасности. Как минимум водитель должен предупредить об этом пассажиров», – говорится в обращении.