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Армения хочет присоединиться к проекту прокладки по дну Черного моря электрокабеля из Азербайджана в Румынию

Армения хочет присоединиться к проекту прокладки по дну Черного моря электрокабеля из Азербайджана в Румынию

Армения ведет работу по присоединению к проекту прокладки по дну Черного моря электрокабеля из Азербайджана в Румынию.

Об этом Sputnik Армения сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур.

«Армянская сторона считает важным развитие регионального сотрудничества в энергетической сфере. В этой связи Ереван заинтересован в подключении к инициативе строительства «Черноморского проекта подводной энергетики и цифровой связи Грузия-Румыния»», – говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что формат сотрудничества и его условия будут обсуждаться только после согласия стран-участниц на подключение Армении к проекту.

Проект предусматривает создание черноморского энергокабеля из Азербайджана в Румынию с подключением Грузии, Венгрии.

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