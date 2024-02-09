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Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ

Зеленский сменил руководителя Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами территориальной обороны.

«Провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

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