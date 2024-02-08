Миллиардер Фридман одолел в суде свою домработницу

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Суд в Великобритании решил, что миллиардер Михаил Фридман не может оплачивать декретный отпуск своей бывшей домработнице Доминике Козлик в связи с санкциями. Об этом пишет The Telegraph.

Помощница по хозяйству в лондонском особняке Фридмана ушла в декретный отпуск в ноябре 2021 года. Было решено, что во время отпуска Козлик будет получать сумму в размере 1500 фунтов в месяц.

После того, как Фридман попал под санкции и его счеты были заблокированы, она перестала получать зарплату. Позже Козлик узнала о своем увольнении. Домработница подала в суд на миллиардера из-за увольнения, дискриминации и нарушения контракта.

Суд решил, что Козлик стала «жертвой процессов, которые не зависят от нее» и указал, что Фридман не может заплатить ей, не нарушив закон. Суд сослался на решение Высокого суда Лондона, который в 2023 году запретил Фридману тратить 30 тысяч фунтов в месяц на содержание особняка.

Козлик признала, что Фридман не мог платить ей, не нарушая запрет. При этом бывшая домработница считает, что миллиардер должен был оспорить решение Высокого суда.