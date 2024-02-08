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Синоптики назвали причины аномально теплой погоды в Азербайджане

Синоптики назвали причины аномально теплой погоды в Азербайджане

В Азербайджане наблюдается нехарактерная для зимы теплая погода, сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, под влиянием южных течений в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается до 23 градусов тепла, а в регионах – до 22 градусов тепла.

«Такая аномально теплая погода наблюдалась и в феврале прошлого года. В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха в 2023 году прогрелась до 21, в 2021 году – до 22, а в 2020 году – до 25 градусов», – сказала она.

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