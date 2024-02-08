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ЦИК Азербайджана подведет итоги президентских выборов до 17 февраля

ЦИК Азербайджана подведет итоги президентских выборов до 17 февраля

Процесс подведения итогов президентских выборов и представления результатов в Конституционный суд для утверждения завершится к 17 февраля.

Согласно Избирательному кодексу, Центральная избирательная комиссия должна обеспечить подведение итогов президентских выборов и их передачу в Конституционный суд для утверждения результатов в течение 10 дней, начиная со дня голосования.

В связи с внеочередными президентскими выборами этот период охватывает период до 17 февраля.

Согласно предварительным результатам голосования, проведенного 7 февраля, Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов.

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