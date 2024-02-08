Украина вдесятеро нарастила производство дронов

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Уступая российской армии по числу солдат и огневой мощи, украинские вооруженные силы стремятся компенсировать отставание за счет технических средств. Во многом это западные виды вооружений, превосходящие российские по эффективности, но их поток в последнее время замедлился из-за прекращения поставок со стороны США. Кроме того, Украина активно наращивает производство дронов, которые находят широкий спектр применения – от замены недостающих артиллерийских снарядов до ударов по кораблям Черноморского ВМФ и военным и промышленным объектам на территории самой России.

Если летом в Украине производилось около 5000 дронов в месяц, то к концу прошлого года выпуск достиг 50 000 в месяц, оценивает Гюстав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. Производство ведется примерно в 200 мастерских и фабриках, пишет The Wall Street Journal. Их большое количество объясняется не только тем, что многие операции начинались как кустарное производство, но также желанием защитить мастерские и работников от российских ракетных ударов.

Дроны со взрывчаткой стали одним из главных «коньков» ВСУ в этой войне: они используются как против живой силы противника, поражая ее и в окопах, и на открытой местности, так и против военной техники. С помощью морских беспилотных аппаратов и ракет ВСУ смогли уничтожить около 20% Черноморского ВМФ. Украина успешно движется к достижению цели произвести в этом году не менее 1 млн дронов, которую в 2023 г. поставил президент Владимир Зеленский, говорит министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Это более 83000 аппаратов в месяц. В случае выполнения плана выпуск увеличится более чем в 100 раз сравнению с 2022 г.

Сейчас в стране производится 62 вида беспилотных аппаратов, и специалисты постоянно работают над новыми моделями, которые могут летать быстрее, нести более тяжелые боеприпасы и уклоняться от средств радиоэлектронной борьбы, отмечает WSJ. Журналисты газеты посетили одну из трех производственных площадок фабрики Sparrow Avia. Она сейчас выпускает около 3000 дронов с функцией вида от первого лица (пилот может управлять аппаратом с помощью VR-очков). Ее гендиректор Николай Хлевнюк с партнерами вложил около $500000, и теперь они стремятся довести выпуск до 10000 машин в месяц. Часть компонентов, например, углеродное волокно, камеры и двигатели, Sparrow Avia закупает, но самостоятельно производит большинство деталей и разрабатывает дизайн дронов.

Хлевнюк говорит: «С такой экономикой, как наша, мы не можем делать танки. Наше решение – делать дроны».

К этому же призывает главком ВСУ Валерий Залужный. Россия имеет все преимущества в войне против Украины, и последняя может обернуть ситуацию в свою пользу с помощью новых военных технологий, прежде всего беспилотных боевых систем, таких как дроны, написал он недавно в колонке для CNN.