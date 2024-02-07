Германия достигла границ возможного в производстве боеприпасов для Украины

52 Просмотров

Представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что в стране на данный момент нет производственных мощностей для заключения дополнительных соглашений о поставке большего количества боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент», — заявил он.

Он отметил, что согласно текущим потребностям мощности Германии находятся «на пределе возможного».

Также он добавил, что потребности Киева в боеприпасах настолько велики, что у промышленности Германии есть гарантии того, что весь изготовленный товар будет им принят.