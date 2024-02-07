В ЦАХАЛ подтвердили гибель 31 из 136 заложников, находящихся в плену у боевиков ХАМАС

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Армия обороны Израиля подтвердила гибель 31 заложника из остающихся в плену у боевиков ХАМАС 136 человек. Об этом сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, комментируя публикацию The New York Times.

Накануне газета написала со ссылкой на израильскую разведку о гибели 32 заложников. По данным NYT, 30 из них погибли с начала новой войны между ХАМАС и Израилем 7 октября, а двое — еще в 2014 году, во время предыдущего конфликта, и с тех пор их тела удерживались в секторе Газа.

Хагари уточнил, что пока ЦАХАЛ подтверждает гибель 29 заложников, захваченных в плен 7 октября, и двух солдат, похищенных и убитых в 2014 году — это Орон Шауль и Хадар Голдин. Семьи 31 заложника уже уведомлены о гибели своих близких, добавил он.

По данным NYT, которая ссылается на двух чиновников, некоторые из погибших заложников были убиты еще на территории Израиля 7 октября, а их тела боевики ХАМАС забрали с собой в сектор Газа. Другие были ранены во время нападения террористов и умерли от полученных травм в плену.

Кроме того, как рассказали газете The New York Times четыре израильских чиновника, по неподтвержденной пока информации израильской разведки, в плену у ХАМАС могли быть убиты еще по меньшей мере 20 заложников. Таким образом, в плену у боевиков остаются около 80 живых заложников.

По словам египетских чиновников, которых цитирует The Wall Street Journal, ХАМАС заявил, что ему не известно точное количество погибших заложников. Кроме того, представители террористического движения утверждали, что некоторые из заложников погибли в результате израильских авиаударов. Израиль это отрицает.