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ХАМАС требует освободить из тюрем 500 человек с длительными сроками заключения

ХАМАС требует освободить из тюрем 500 человек с длительными сроками заключения

Палестинское движение ХАМАС на первом этапе возможного соглашения об обмене заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, настаивает в том числе на освобождении 500 своих сторонников, которые имеют длительные или даже пожизненные сроки заключения. Об этом требовании радикальной группировки говорится в ответе ХАМАС на представленную движению парижскую инициативу – предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа, сформулированные на встрече между представителями Египта, Катара, США и Израиля.

ХАМАС на первом этапе договоренностей «освободит всех удерживаемых женщин, подростков в возрасте до 19 лет, не являвшихся призывниками в армию, пожилых людей и больных», – говорится в переданном посредникам ответе движения, который процитировал телеканал Al Manar. В обмен радикалы требуют «освобождения всех заключенных в израильских тюрьмах женщин, подростков, пожилых (старше 50 лет) и больных людей, которые были арестованы до даты подписания [вступления в силу] соглашения». Кроме того, как указывается в ответе ХАМАС, «в дополнение [к перечисленным категориям] должны быть освобождены 1,5 тыс. палестинских заключенных, 500 из которых отбывают длительные сроки заключения или осуждены пожизненно».

ХАМАС также настаивает на выработке необходимых юридических процедур, которые исключат повторные аресты палестинцев по тем же обвинениям.

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