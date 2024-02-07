Армения допускает встречу Гафаровой и Симоняна в Швейцарии

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Армянская сторона допускает встречу спикеров парламентов Армении и Азербайджана в Швейцарии в марте, об этом на запрос Sputnik Армения сообщили в офисе главы Нацсобрания Армении Алена Симоняна.

Генсек Межпарламентского союза (IPU) Мартин Чунгонг заявил в начале февраля, что на полях следующей ассамблеи союза в марте планируется провести встречу спикеров парламентов Армении и Азербайджана.

В офисе армянского спикера сообщили, что относительно встречи в период с 23 по 27 марта конкретного предложения пока не поступало. Однако там допускают такую возможность.

«Встреча в подобном формате может обсуждаться», – сказали в пресс-службе.