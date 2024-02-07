Исторические выборы: на 10:00 проголосовали около 20% избирателей. Хроника |
Президент Алиев и члены семьи проголосовали в Ханкенди (видео) |
Освобожденный Карабах впервые выбирает президента (фото и видео) |
Предварительные результаты выборов президента объявят в 21:00 |
Азербайджан нарастил поставки нефти в Чехию до максимума за 4 года |
Сегодня день рождения национального героя Мубариза Ибрагимова |
Компания Baykar строит под Киевом завод по выпуску боевых дронов |
Африка стала мировым эпицентром распространения холеры |
Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ |
Главное Политика

Армения допускает встречу Гафаровой и Симоняна в Швейцарии

Армения допускает встречу Гафаровой и Симоняна в Швейцарии

Армянская сторона допускает встречу спикеров парламентов Армении и Азербайджана в Швейцарии в марте, об этом на запрос Sputnik Армения сообщили в офисе главы Нацсобрания Армении Алена Симоняна.

Генсек Межпарламентского союза (IPU) Мартин Чунгонг заявил в начале февраля, что на полях следующей ассамблеи союза в марте планируется провести встречу спикеров парламентов Армении и Азербайджана.

В офисе армянского спикера сообщили, что относительно встречи в период с 23 по 27 марта конкретного предложения пока не поступало. Однако там допускают такую возможность.

«Встреча в подобном формате может обсуждаться», – сказали в пресс-службе.

Теги:
Из этой рубрики
Исторические выборы: на 10:00 проголосовали около 20% избирателей. Хроника
Политика

Исторические выборы: на 10:00 проголосовали около 20% избирателей. Хроника

2024/02/07, 11:14
Армения допускает встречу Гафаровой и Симоняна в Швейцарии
Политика

Армения допускает встречу Гафаровой и Симоняна в Швейцарии

2024/02/07, 09:22
Сегодня в Азербайджане пройдут выборы главы государства
Политика

Сегодня в Азербайджане пройдут выборы главы государства

2024/02/07, 00:05
Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ
Политика

Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ

2024/02/06, 21:29
Состоялось обсуждение сотрудничества между Баку и ШОС (фото)
Политика

Состоялось обсуждение сотрудничества между Баку и ШОС (фото)

2024/02/06, 20:34
Саакашвили призвал "освободить Грузию из когтей Иванишвили"
Политика

Саакашвили призвал «освободить Грузию из когтей Иванишвили»

2024/02/06, 20:05
США настаивают на принятии текущего предложения о мире в Газе
Политика

США настаивают на принятии текущего предложения о мире в Газе

2024/02/06, 19:24
Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ
Политика

Байрамов обсудил с Лебедевым сотрудничество в рамках СНГ

2024/02/06, 18:01
Президентские выборы в Азербайджане будут освещать 109 международных СМИ
Политика

Президентские выборы в Азербайджане будут освещать 109 международных СМИ

2024/02/06, 15:18