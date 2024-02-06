Компания Baykar строит под Киевом завод по выпуску боевых дронов

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Компания Baykar начала строительство завода дронов под Киевом, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил глава турецкой компании Халук Байрактар во время выставки вооружений в Саудовской Аравии.

«Наш завод строится (…) Нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство, и тогда мы перейдем к внутреннему оснащению, оборудованию и организационной структуре. – цитирует Байрактара агентство. – Завод в Украине большой, мы планируем нанять около 500 человек».

По словам Байрактара, завод сможет производить около 120 единиц аппаратов TB2 или TB3 в год, работа идет полным ходом.