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Компания Baykar строит под Киевом завод по выпуску боевых дронов

Компания Baykar строит под Киевом завод по выпуску боевых дронов

Компания Baykar начала строительство завода дронов под Киевом, который будет производить беспилотники модели TB2 или TB3. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил глава турецкой компании Халук Байрактар во время выставки вооружений в Саудовской Аравии.

«Наш завод строится (…) Нам нужно примерно 12 месяцев, чтобы завершить строительство, и тогда мы перейдем к внутреннему оснащению, оборудованию и организационной структуре. – цитирует Байрактара агентство. – Завод в Украине большой, мы планируем нанять около 500 человек».

По словам Байрактара, завод сможет производить около 120 единиц аппаратов TB2 или TB3 в год, работа идет полным ходом.

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