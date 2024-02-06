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Африка стала мировым эпицентром распространения холеры

Африка стала мировым эпицентром распространения холеры

Африка стала эпицентром холеры, распространяющейся в мире. В 10 странах континента за первые четыре недели года было зарегистрировано более 26 тыс. случаев этого заболевания и около 700 смертей.

Об этом заявила на брифинге в Женеве специалист по чрезвычайным ситуациям в африканском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака.

Она подчеркнула, что заболеваемость холерой растет во всем мире с 2021 года, однако «Африка, особенно восточная и южная ее части, сегодня является эпицентром». За первые четыре недели этого года 10 стран Африканского региона ВОЗ сообщили о более чем 26 тыс. случаев заболевания и 700 случаях смерти, что почти вдвое превышает цифры, зарегистрированные за тот же период в 2023 году.

Обеспокоенность в ВОЗ вызывает прежде всего ситуация в Замбии и Зимбабве. Об «активных вспышках» болезни сообщили также Мозамбик, Танзания, Демократическая Республика Конго, Эфиопия и Нигерия.

«Существует высокий риск дальнейшего распространения вируса на другие страны, особенно в этот пиковый сезон передачи», – констатировала Брака. В Замбии вакцинировано более 1,7 млн человек, в Зимбабве планируется охватить иммунизацией 2,3 млн жителей.

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