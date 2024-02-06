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Отец Орхана Аскерова доволен смертным приговором для его убийцы

Отец Орхана Аскерова доволен смертным приговором для его убийцы

Ризван Аскеров, отец руководителя службы безопасности посольства Азербайджана в Иране Орхана Аскерова, погибшего во время вооруженного нападения на дипмиссию прокомментировал новость о том, что в Иране вынесен смертный приговор лицу, совершившему убийство.

Он сказал, что если подобное решение будет принято, то оно будет справедливым.

«Мы тоже слышали эту новость. Но не знаем, насколько она достоверна. Но если такое решение будет принято, оно будет справедливым. Смертный приговор станет справедливым возмездием», – приводит «Qafqazinfo» слова Р.Аскерова.

Напомним, что 27 января 2023 года вооруженный автоматом Калашникова мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана в Иране. При этом был убит начальник службы безопасности дипмиссии, еще двое человек получили ранения. Террориста обезвредили сотрудники службы безопасности нашего посольства. После этого случая личный состав нашего посольства в Тегеране был эвакуирован.

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