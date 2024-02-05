Отец Орхана Аскерова доволен смертным приговором для его убийцы |
Украина впервые в истории военного дела ударила по врагу боевым роботом (видео) |
В Азербайджане наступил «день тишины» |
Франция расширит номенклатуру вооружений, поставляемых Киеву |
Хаменеи пытается вбить клин между мусульманскими странами и Израилем |
Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию |
Врачи выявили рак у короля Великобритании |
В Стамбуле в тяжелом состоянии госпитализировали композитора Джаваншира Гулиева |
МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией |
Главное Общество

Десятки наркоторговцев задержаны в Хазарском районе

Десятки наркоторговцев задержаны в Хазарском районе

В ходе серии операций, проведенных в январе сотрудниками Управления полиции Хазарского района, а также территориальных отделов и подразделений полиции, задержаны 48 человек по 35 фактам незаконного оборота и продажи наркотиков.

Согласно информации пресс-службы МВД, у задержанных обнаружено 4 кг героина, марихуаны и психотропного вещества метамфетамина.

Задержанные утверждают, что приобретали наркотики в основном через социальные сети у незнакомых граждан Ирана с целью последующей их продажи онлайн или для личного употребления.

По данным случаям ведутся расследования в следственном отделе Управления полиции Хазарского района.

Отмечается, что сотрудники полиции продолжают операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Теги:
Из этой рубрики
Отец Орхана Аскерова доволен смертным приговором для его убийцы
Общество

Отец Орхана Аскерова доволен смертным приговором для его убийцы

2024/02/06, 00:52
Десятки наркоторговцев задержаны в Хазарском районе
Общество

Десятки наркоторговцев задержаны в Хазарском районе

2024/02/05, 23:18
Пашазаде опроверг ложь о якобы разрушении христианских храмов в Азербайджане
Общество

Пашазаде опроверг ложь о якобы разрушении христианских храмов в Азербайджане

2024/02/05, 22:21
Почти полмиллиона граждан Азербайджана посетили Россию
Общество

Почти полмиллиона граждан Азербайджана посетили Россию

2024/02/05, 20:27
Пожар в ДК в Физулинском районе
Общество

Пожар в ДК в Физулинском районе

2024/02/05, 19:47
В Товузском районе ребенок умер от кори
Общество

В Товузском районе ребенок умер от кори

2024/02/05, 18:55
ANAMA: На деоккупированных территориях обнаружено еще 94 мины и 150 НРБ
Общество

ANAMA: На деоккупированных территориях обнаружено еще 94 мины и 150 НРБ

2024/02/05, 17:57
На пороге новой главы истории
Общество

На пороге новой главы истории

2024/02/05, 17:45
Проголосовать на выборах можно будет и с просроченным удостоверением личности
Общество

Проголосовать на выборах можно будет и с просроченным удостоверением личности

2024/02/05, 17:36