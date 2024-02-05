Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию

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Делегация Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) направила обращение с протестом председателю органа Теодоросу Русопулосу в связи с принятой в отношении азербайджанской делегации резолюцией. Об этом сообщает «Репорт».

В сербской делегации с сожалением отметили, что она не смогла принять участие в голосовании по данной резолюции в связи с продолжением процесса формирования «нашего Национального собрания после парламентских выборов, прошедших в стране 17 декабря 2023 года».

Сербская делегация также выразила свое недовольство в связи с резолюцией, принятой в отношении к азербайджанской делегации «на весьма сомнительных основаниях».

«Делегация Сербии в ПАСЕ решительно выступает против принятой резолюции и призывает к ее пересмотру во избежание негативных последствий для репутации и устоявшейся роли нашей Ассамблеи и Совета Европы», – говорится в обращении.