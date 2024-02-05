Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию |
Врачи выявили рак у короля Великобритании |
В Стамбуле в тяжелом состоянии госпитализировали композитора Джаваншира Гулиева |
МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией |
Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании |
Напавшего на азербайджанское посольство в Иране казнят |
Баку: Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей |
В МИД Чехии подтвердили информацию «Минвала» |
В Азербайджане повысились пенсии |
Главное Политика

Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию

Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию

Делегация Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) направила обращение с протестом председателю органа Теодоросу Русопулосу в связи с принятой в отношении азербайджанской делегации резолюцией. Об этом сообщает «Репорт».

В сербской делегации с сожалением отметили, что она не смогла принять участие в голосовании по данной резолюции в связи с продолжением процесса формирования «нашего Национального собрания после парламентских выборов, прошедших в стране 17 декабря 2023 года».

Сербская делегация также выразила свое недовольство в связи с резолюцией, принятой в отношении к азербайджанской делегации «на весьма сомнительных основаниях».

«Делегация Сербии в ПАСЕ решительно выступает против принятой резолюции и призывает к ее пересмотру во избежание негативных последствий для репутации и устоявшейся роли нашей Ассамблеи и Совета Европы», – говорится в обращении.

Теги:
Из этой рубрики
Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию
Политика

Сербия опротестовала в ПАСЕ антиазербайджанскую резолюцию

2024/02/05, 22:44
МИД Азербайджана соболезнует близким жертв пожаров в Чили
Политика

МИД Азербайджана соболезнует близким жертв пожаров в Чили

2024/02/05, 22:16
Баку и Минск выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений
Политика

Баку и Минск выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений

2024/02/05, 21:29
Президент Армении Ваагн Хачатурян собрался в Венгрию
Политика

Президент Армении Ваагн Хачатурян собрался в Венгрию

2024/02/05, 20:52
МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией
Политика

МИД: Азербайджан всегда рядом с Турцией

2024/02/05, 20:00
Баку: Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей
Политика

Баку: Армения несет ответственность за гибель ни в чем не повинных людей

2024/02/05, 18:01
Генсекретарь ШОС прибыл в Азербайджан
Политика

Генсекретарь ШОС прибыл в Азербайджан

2024/02/05, 16:03
Хакан Фидан: Анкара будет искать иные «исторические пути»
Политика

Хакан Фидан: Анкара будет искать иные «исторические пути»

2024/02/05, 09:31
Анкара обнародовала повестку переговоров с Путиным
Политика

Анкара обнародовала повестку переговоров с Путиным

2024/02/04, 22:10