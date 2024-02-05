Председатели ЦИК ряда стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан

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Председатели Центральных избирательных комиссий (ЦИК) ряда стран и главы международных наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан для мониторинга внеочередных президентских выборов, которые пройдут 7 февраля, сообщает Report.

В Баку прибыли генсек СНГ Сергей Лебедев и руководитель аппарата Исполнительного комитета СНГ Сергей Бурутин, председатель ЦИК Черногории Никола Мугоса, помощник генсека ОИС по политическим вопросам Юсеф Алдобей и руководитель отдела наблюдения за выборами секретариата ОИС Шакир Махмуд Бандар, председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили и несколько членов комиссии, председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров и ряд представителей комиссии, члены ЦИК Украины и Мальдив, представители Парламентской ассамблеи СНГ.

В рамках визита гости также проведут встречи с рядом официальных лиц Азербайджана.