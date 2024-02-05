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Завтра в Азербайджане завершается агитационная кампания кандидатов в президенты

Завтра в Азербайджане завершается агитационная кампания кандидатов в президенты

Завтра завершается предвыборная кампания по досрочным выборам президента АР.

Согласно Избирательному кодексу, предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов, их полномочных представителей, политических партий, кандидаты от которых зарегистрированы, блоков политических партий, их полномочных представителей и доверенных лиц должна начаться за 23 дня до дня голосования 15 января и будет остановлена 6 февраля в 08:00 за 24 часа до начала голосования.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. В выборах будут участвовать 7 кандидатов.

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