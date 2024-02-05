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В Баку хотят открыть музей Рустама Ибрагимбекова

В Баку хотят открыть музей Рустама Ибрагимбекова

Музей народного писателя Азербайджана, драматурга, сценариста и режиссера, заслуженного деятеля искусств РФ Рустама Ибрагимбекова, 85-летие со дня рождения которого отмечают в понедельник, планируют открыть в Баку. Также в планах юбилейного года перевод его книг на азербайджанский язык и ретроспективные показы, сообщила ТАСС дочь драматурга актриса, режиссер и сценарист Фатима Ибрагимбекова.

«Планов много, надеюсь, что в будущем получится сделать его музей. Мы всячески над этим работаем. Хотелось бы и в России сделать, но в Баку мне это проще организовать, – сказала она. – Выходят папины книги, мы перевели на турецкий язык, сейчас двухтомник [выйдет] на азербайджанском языке. Сделаем в Баку презентацию этого двухтомника, проведем ретроспективу в течение этого юбилейного года. Есть кое-какие отреставрированные фильмы, которые в свое время были сняты на «Азербайджанфильме». Это его знаменитые фильмы, которые снял режиссер Расим Оджагов».

Ибрагимбеков был соавтором таких фильмов, как «Белое солнце пустыни» (1969), «Утомленные солнцем» (1994), «Храни меня, мой талисман» (1986), «Урга – территория любви» (1991), «Сибирский цирюльник» (1998) и многих других. Он отмечен государственными премиями СССР и России, у него есть «Оскар» и «Золотой лев». Ибрагимбеков – автор 15 театральных пьес, которые были поставлены более чем в ста театрах разных стран. Его литературные произведения переведены на английский, немецкий, французский, чешский и другие языки.

По словам дочери сценариста, «главным и любимым детищем» Ибрагимбекова был международный союз «Конфедерация союзов кинематографистов», основанный им в 1991 году в качестве правопреемника Союза кинематографистов СССР. Организация объединяет союзы кинематографистов бывших республик СССР. В 2023 году Конфедерация союзов кинематографистов провела форум национальных кинематографий «Золотая арка», который теперь носит имя Ибрагимбекова.

«После развала Советского Союза отец приложил много усилий, чтобы сохранить дружбу и контакты между кинематографистами, чтобы продолжались совместные проекты в кинопроизводстве. Надо сказать, что ему это удалось, – сказала Ибрагимбекова. – Сейчас я стараюсь всячески продолжать это дело, отец в свое время назначил меня исполнительным директором этой общественной организации. К нам с удовольствием приехали кинематографисты из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси. Сейчас должность председателя Конфедерации союзов кинематографистов вместо отца занял Виктор Васильев – прекрасный актер и председатель Союза кинематографистов Белоруссии. Очень надеемся, что на следующий год нам тоже удастся все это провести».

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