Подорвавшийся на мине мужчина находится в тяжелом состоянии (обновлено)

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22:14 Состояние жителя села Гарадаглы Гасанали Алиева (2001 г.р), подорвавшегося на мине в селе Гызылоба Тертерского района, оценивается врачами как тяжелое.

Пострадавший госпитализирован в Бардинскую центральную районную больницу. Раненому была оказана первая медицинская помощь.

У него диагностирована взрывная травма, множественные осколочные ранения правой нижней конечности, травматическая ампутация правой стопы.

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20:35 Пресс-служба Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) сообщает, что 4 февраля 2024 года на территории села Кызылоба Тертерского района произошел минный инцидент.

Согласно информации, житель села Гарадаглы Тертерского района Ализаде Гасанали Шахин оглу, 2001 года рождения, получил ранение в результате взрыва мины в районе бывшей линии соприкосновения.

Левая нога, получившего ранение в результате взрыва противопехотной мины при выпасе скота, ампутирована ниже лодыжки, а правая нога получила осколочное ранение.

ANAMA еще раз призывает граждан действовать ответственно, обращать внимание на минные знаки и указатели опасности, не заходить в незнакомые места и соблюдать необходимые правила, особенно учитывая, что территории вдоль бывшей линии соприкосновения сильно загрязнены минами!

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18:38 Житель Тертерского района Алиев Гасанали 2001 года рождения, пасущий животных на территории села Кызылоба Тертерского района Азербайджана, ранее находившегося на линии соприкосновения, подорвался на мине и получил травмы различной степени тяжести.

По данному факту в прокуратуре Тертерского района ведется расследование.