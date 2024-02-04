Гиркин может из камеры отправиться на фронт в ранге добровольца

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Осужденный за призывы к экстремизму бывший «министр обороны» так называемой «ДНР», Игорь Стрелков-Гиркин может отправиться добровольцем на фронт в Украину из колонии. Такое заявление сделал его адвокат Александр Молохов.

По словам адвоката, Стрелков неоднократно говорил, что хочет отправиться на фронт, но ему создали такие условия, что он не мог этого сделать.

По мнению Молохова, также не исключается вариант с условно-досрочным освобождением Стрелкова.

«Игорь Иванович, как началась «СВО», неоднократно говорил, что хочет уйти на фронт. Другое дело, что для него создавали такие условия — провокационные, оскорбительные, что он не мог попасть на фронт. Я не исключаю, что в результате этих событий возобладает здравый смысл и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным. Именно — противодействовать врагу, Украине, которая, как он считает, что должна исчезнуть», — заявил Молохов.