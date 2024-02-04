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Россия сменила тактику ударов по Украине

Россия сменила тактику ударов по Украине

Этой зимой россияне обстреливают прифронтовые регионы, а массированных обстрелов энергетической инфраструктуры не производят. Об этом сообщил во время телемарафона замминистра энергетики Украины Ярослав Демченков.

Он отметил, что в прифронтовых районах россияне во время атак также попадали в угольные шахты и систему газоснабжения.

«Чтобы сделать оценку последствий работают люди – оцениваем экономические убытки и убытки для энергетических компаний. В министерстве создана специальная рабочая группа, чтобы потребности компаний в энергооборудовании были максимально быстро удовлетворены», – сказал Демченков.

Он отметил, что первая половина второй во время войны зимы прошла гораздо лучше, чем ожидалось.

«Обстрелы энергосистемы есть, но ощутимо слабее прошлогодних, а подготовка к устранению их последствий – очевидно сильнее – опыт минувшей зимы сказался», – сообщил он.

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