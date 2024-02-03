СМИ назвали двух возможных кандидатов на пост председателя ЦБ Турции

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Заместитель председателя Центробанка Турции Осман Джевдет Акчай и член совета ЦБ по монетарной политике Хатидже Карахан считаются наиболее вероятными кандидатами на пост главы регулятора.

Об этом сообщает несколько турецких СМИ в связи с отставкой Хафизе Гайе Эркан с поста руководителя ЦБ.

Акчай тоже входит в состав совета по монетарной политике. Он был назначен замглавы ЦБ в июле 2023 года спустя месяц после назначения Эркан. Акчай имеет профильное экономическое образование, долгое время работал в банковских структурах, в том числе на посту главного экономиста, а также в Минфине. Как отмечает телеканал Halk TV, он известен своей резкой критикой экономической политики властей до прихода Эркан и якобы призывал к радикальному повышению процентных ставок.

Карахан, как отмечает телеканал, является более близким к правящей Партии справедливости и развития функционером регулятора. В кулуарах считают, что она могла бы проводить более эффективную с политической точки зрения экономическую политику в преддверии муниципальных выборов, назначенных на 31 марта.

Официальной информации о кандидатурах на пост главы ЦБ со стороны властей пока нет.

Эркан подала в отставку ранее, сообщив, что на это у нее были личные мотивы. Она сообщила о «крупной кампании против ее репутации», которая могла привести к скандалу и навредить ее родным.