Яйца из Азербайджана и Турции не стали продавать россиянам, в Руспродсоюзе рассказали о их судьбе

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С начала года в РФ ввезено более 78 млн штук куриных яиц из Беларуси, Азербайджана и Турции, но в розницу они так и не попали. Импортные яйца были направлены в основном на переработку, утверждают в Руспродсоюзе и в торговых сетях. Поэтому эти поставки на стабилизацию цен особо не повлияли.

«Яйца из Турции, Азербайджана и Беларуси не попали на полки магазинов, их отправили на переработку, поэтому поставки особо на цены не повлияли. Импорт, безусловно, дает дополнительное предложение товара, но, по нашим данным, оно (яйцо) в основном направляется на переработку», — сказал зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Информацию об отсутствии импортных куриных яиц в продаже подтвердили «Известиям» в сети гипермаркетов «Глобус».

— На данный момент работу с иностранными поставщиками по этому товару не ведем. Спрос удовлетворяется за счет отечественных производителей, — отметили в компании.

В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) провели свое исследование ритейла и также не обнаружили в розничной продаже импортных яиц.

— На наш взгляд, это связано с тем, что торговым сетям невыгодно связываться с импортной продукцией, так как рано или поздно льгота по отмене пошлины будет снята. К тому же размер поставляемых партий не может удовлетворить потребности федерального ритейла, — отметили в общественной организации.

Кроме того, из-за санкций и давления Запада могут возникнуть сложности с логистикой поставок этого товара.

— Например, в отношении Турции ранее стало известно, что эта страна блокирует счета российского бизнеса. Следовательно, нельзя назвать ее надежным партнером и постоянным поставщиком яиц. Поэтому торговым сетям невыгодно вводить нового иностранного продавца и резервировать под него на полках места, — лучше работать со своими производителями, — объяснил ситуацию глава ОПИ Олег Павлов.

В настоящее время на внутренний рынок продолжают поступать яйца из Азербайджана и Турции. По данным на 21 января, отпускные цены на них в среднем составляют 100,4 рубля за десяток (1.6 манатов). Поставки осуществляются по запросу российского бизнеса. Досрочная отмена тарифной льготы не планируется, — сообщили в министерстве.