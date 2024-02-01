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Главное Мир

Мелони убедила Орбана согласовать помощь Украине от ЕС

Мелони убедила Орбана согласовать помощь Украине от ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграла ключевую роль в достижении компромисса в одобрении долгосрочной программы помощи со стороны Европейского союза (ЕС) Украине на сумму €50 млрд. Об этом пишет газета il Giornale со ссылкой на источники.

По данным газеты, Мелони была «первым человеком, участвовавшим в посредничестве», которое помогло добиться принятия решения, одобренного всеми членами ЕС.

«Джорджия Мелони начала свою дипломатическую работу несколько месяцев назад с переговоров и встреч, в которых также участвовали министры и шерпы, и активизировала ее, начиная с Европейского совета в декабре», — пишет издание со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Как следует из материала, премьер Италии провела несколько раундов переговоров с венгерским коллегой Виктором Орбаном, который блокировал выделение средств Киеву из бюджета ЕС.

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