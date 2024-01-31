30 лет назад армяне взорвали поезд «Кисловодск-Баку» |
США и Великобритания ударили по хуситам в Йемене (обновлено) |
Буданов анонсировал новое контрнаступление |
Иран пригрозил США ответным ударом |
Гафарова: Франция не хочет мира на Южном Кавказе |
Суд ООН подтвердил меньшую часть обвинений Украины против России |
Гюлер встретился с азербайджанскими генералами (видео) |
Сеидов ответил американскому сенатору |
Баку ответил спикеру Палаты депутатов парламента Чехии |
Главное Мир

Мощный взрыв произошел на газопроводе в США (видео)

Мощный взрыв произошел на газопроводе в США (видео)

Взрыв произошел на газопроводе на границе американских штатов Оклахома и Техас в ночь на 31 января, столб пламени поднялся на высоту более 150 м. Об этом сообщила местная пожарная служба.

«Согласно нашим оценкам, высота пламени превышает 500 футов (152,4 м)», – говорится в сообщении пожарных техасского городка Букер на границе с Оклахомой.

Энергокомпания Phillips 66 перекрыла подачу газа на участке пострадавшего газопровода, сообщает Reuters. Причину произошедшего специалисты компании пока не выяснили, но утверждают, что в результате взрыва и пожара на газопроводе никто не пострадал, а «близлежащим домам ничего не угрожает». Дороги в районе происшествия перекрыты, на место прибыли экстренные службы.

Теги:
Из этой рубрики
В Тихом океане, возможно, обнаружили останки самолета Амелии Эрхарт
Мир

В Тихом океане, возможно, обнаружили останки самолета Амелии Эрхарт

2024/02/01, 01:00
Израильские военные допустили войну с ХАМАС до 2025 года
Мир

Израильские военные допустили войну с ХАМАС до 2025 года

2024/02/01, 00:41
Посол Таджикистана запросил встречу с главой турецкого МВД
Мир

Посол Таджикистана запросил встречу с главой турецкого МВД

2024/01/31, 23:47
У Вашингтона нет альтернатив военной помощи Киеву (видео)
Мир

У Вашингтона нет альтернатив военной помощи Киеву (видео)

2024/01/31, 23:43
Мощный взрыв произошел на газопроводе в США (видео)
Мир

Мощный взрыв произошел на газопроводе в США (видео)

2024/01/31, 23:23
Во Франции десятки фермеров задержаны при попытке захвата рынка (видео)
Мир

Во Франции десятки фермеров задержаны при попытке захвата рынка (видео)

2024/01/31, 22:47
Надругавшийся над памятником детям-блокадникам в Ереване задержан
Мир

Надругавшийся над памятником детям-блокадникам в Ереване задержан

2024/01/31, 20:59
Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций
Мир

Швейцария присоединилась к ряду антироссийских санкций

2024/01/31, 20:55
Турция намерена принять участие в послевоенном восстановлении Украины
Мир

Турция намерена принять участие в послевоенном восстановлении Украины

2024/01/31, 19:05