Мощный взрыв произошел на газопроводе в США (видео)

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Взрыв произошел на газопроводе на границе американских штатов Оклахома и Техас в ночь на 31 января, столб пламени поднялся на высоту более 150 м. Об этом сообщила местная пожарная служба.

«Согласно нашим оценкам, высота пламени превышает 500 футов (152,4 м)», – говорится в сообщении пожарных техасского городка Букер на границе с Оклахомой.

Энергокомпания Phillips 66 перекрыла подачу газа на участке пострадавшего газопровода, сообщает Reuters. Причину произошедшего специалисты компании пока не выяснили, но утверждают, что в результате взрыва и пожара на газопроводе никто не пострадал, а «близлежащим домам ничего не угрожает». Дороги в районе происшествия перекрыты, на место прибыли экстренные службы.

