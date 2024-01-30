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Макрон сокращает войска в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре

Макрон сокращает войска в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о сокращении французского военного персонала в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре, пишет газета Le Monde.

«Макрон принял решение о резком сокращении военного персонала в Габоне, Сенегале и Кот-д’Ивуаре в ходе совета обороны, который состоялся в середине декабря», — говорится в публикации.

По данным издания, к настоящему моменту неизвестно точное количество французских военных, которые будут находиться на военных базах в этих странах. При этом ожидается, что там сохранят по около 100 человек на каждой базе.

Кроме того, пишет газета, Франция и Соединённые Штаты могут создать совместные базы в этих странах, поскольку Вашингтон намерен передислоцировать своих военных из Нигера.

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