Сколько заработал Путин за шесть лет

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Действующий российский лидер, кандидат в президенты РФ Владимир Путин заработал свыше 67,5 млн рублей за период с 2017 по 2022 год (около 75о тыс. долларов США), то есть за шесть лет, предшествующих году назначения выборов. Информацию об этом опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Согласно декларации, у Путина есть несколько источников финансовых средств: зарплата, доходы от ценных бумаг и вкладов в банках, а также от продажи собственности, и военная пенсия. В списке зарегистрированного на Путина имущества — квартира площадью 77 квадратных метров и гараж на 18 «квадратов» в Петербурге, а также автомобили «Нива» 2009 года выпуска, ГАЗ М21 1960-го, ГАЗ М21 1965-го, автоприцеп «Скиф» 1987-го.

В документе указано, что Путин располагает 10 счетами в банках на общую сумму более 54,4 млн рублей.