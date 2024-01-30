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Российские военные проползи два километра по канализационной трубе под Адвеевкой

Российские военные проползи два километра по канализационной трубе под Адвеевкой

Военные армии РФ проползли два километра по канализационной трубе и атаковали украинские позиции на юге Авдеевки с тыла, сообщают российские источники.

Военный обозреватель BILD Юлиан Репке отмечает, что около 20 января российские провоенные телеграм-каналы написали об успешной операции российских войск. По сообщениям, разведка несколько недель с минимальными перерывами на сон и прием пищи готовила атаку позиций ВСУ с тыла — с помощью старой трубы.

Вскоре появились сообщения о том, что российские военные оказались в тылу ВСУ — на территории бывшего курортного комплекса «Царская охота» на юге Авдеевки и атаковали украинские передовые позиции, захватив их одну за другой и заставив отступить десятки украинских солдат.

Ряд украинских телеграм-каналов подтверждают версию об использовании трубы для подготовки атаки, пишет Репке.

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