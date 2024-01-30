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Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа

Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа

Протестующие фермеры в понедельник, 29 января, заблокировали тракторами главные автомагистрали вокруг Парижа, ограничив движение по ним и назвав это «осадой». К обеспечению общественного порядка в столице Франции привлечены 15 тысяч полицейских и жандармов. Массовые акции протеста аграриев проходят и в других регионах Франции.

Французские фермеры недовольны падением их доходов из-за инфляции, увеличением импорта сельхозпродукции, бюрократией и новыми экологическими требованиями Евросоюза. Согласно последним, страны ЕС должны будут снизить использование пестицидов и удобрений, а также вернуть к 2030 году к естественному состоянию как минимум 20 процентов поверхности суши и морей в своих границах. Эти меры грозят сократить площадь сельхозземель и сделать земледелие менее рентабельным, опасаются аграрии. Многие из них боятся в результате разориться. «Наш конец будет означать для вас голод», «Без фермеров нет продовольствия» – такие транспаранты размещены на тракторах демонстрантов.

На прошлой неделе правительство Франции уже заявило, что не будет лишать фермеров субсидий на дизельное топливо. Кроме того, в Париже согласились ослабить некоторые экологические требования. Однако протестующие фермеры считают, что этого недостаточно. Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что он и президент страны Эмманюэль Макрон будут добиваться изменения экологической политики Евросоюза. Премьер-министр страны Габриэль Атталь встретился с лидерами Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей и организации «Молодые фермеры», но об итогах этой встречи не сообщается.

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