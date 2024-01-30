Neuralink вживила первый имплант в мозг человека

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Нейротехнологическая компания предпринимателя Илона Маска Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека.

«Первый человек получил имплант Neuralink вчера, восстановление [после операции] проходит хорошо», – написал Маск в X (ранее Twitter). Отмечается, что, по первым данным, показатели работы прибора выглядят многообещающе.

Предприниматель добавил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy. Он позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли. «Первыми пользователями станут люди, утратившие контроль над своими конечностями», – отметил Маск.

«Представьте, что Стивен Хокинг мог бы выражать свои мысли быстрее, чем скоростной наборщик текста или аукционист. Такова цель», – объяснил миллиардер.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.