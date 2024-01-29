Дженнифер Морган: Азербайджан также страдает от изменения климата

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2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений и конференция COP проводится в такое время, когда страны всего мира сталкиваются с последствиями изменения климата.

Об этом в беседе с журналистами сказала госсекретарь по международной деятельности в области климата, специальный представитель МИД Германии Дженнифер Морган.

По ее словам, страны также ощущают экономические последствия и несут потери от изменения климата: «Например, Китай потерял 59 млрд. долларов за первые девять месяцев 2023 года. ВОЗ предупреждает о прямых и серьезных последствиях изменения климата для здоровья и здравоохранения. Азербайджан также страдает от изменения климата, люди ощущают на себе последствия изменения климата, особенно в плане водных ресурсов. В этом регионе также случаются оползни, засухи или чрезмерные осадки, ощущается повышение температуры воздуха».