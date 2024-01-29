Путин и Лукашенко подписали документ о создании медиакомпании

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Лидеры России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 29 января подписали постановление о создании медиахолдинга Союзного государства. Документ был подписан по итогам заседания Высшего Госсовета России и Беларуси, которое состоялось в Петербурге.

На заседании Лукашенко отмечал, что на данный момент в мире идет серьезное медийное противостояние и совместный холдинг Москвы и Минска будет помогать бороться с этим.

«Если мы создадим нормальный медиахолдинг с учетом проб и ошибок, это будет хорошее решение. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России», – отмечал он.

Российский министр цифрового развития Максут Шадаев, в свою очередь, напомнил, что уже сейчас в распоряжении Союзного государства четыре средства массовой информации – две газеты, выходящие каждую неделю, журнал, публикуемый с такой же периодичностью и телевизионный канал. По его словам, в новый холдинг будут включены все четыре этих актива для возможности ведения единой и координированной информационной политики.