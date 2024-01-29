Гасанов обсудил с Акаром вопросы региональной безопасности (фото)

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29 января министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой депутатом Великого Национального собрания Турции, председателем парламентской комиссии по национальной обороне, экс-министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть своего бывшего коллегу в Азербайджане. Министр особо подчеркнул, что дружеские и братские отношения президентов Азербайджана и Турции играют важную роль в развитии двустороннего военного сотрудничества, равно как и сотрудничества во всех других областях по восходящей линии.

В свою очередь, господин Х.Акар выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и поблагодарил за оказанное гостеприимство. Отметив особую важность достижения двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией уровня стратегического союзничества, депутат подчеркнул значимость подобных визитов.

На встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.