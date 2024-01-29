Израиль ударил ракетами по штабу иранских советников под Дамаском

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Израильские ВВС атаковали пригород Сейида-Зейнаб в Сирии, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР, сообщает телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, по военному объекту было нанесено три ракетных удара, кроме того, атаке подвергся лагерь бойцов шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии, который расположен на одной из ферм в районе Акраба к югу от Дамаска.

Местная радиостанция Sham FM сообщила о взрывах на окраине столицы, отметив, что средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеским целям в небе Дамаска. О последствиях авианалета подробностей не поступало.

Агентство Tasnim сообщило о двух погибших в результате ударов. По его сведениям, еще несколько человек пострадали.