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Financial Times: Евросоюз решил подорвать экономику Венгрии

Financial Times: Евросоюз решил подорвать экономику Венгрии

Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если Будапешт не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля.

Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на документ ЕС.

По информации издания, Брюссель изложил в документе стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на «экономические слабости» Венгрии, поставить под угрозу валюту страны и вызвать крах доверия инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту», если венгерская сторона откажется изменить свою позицию.

Согласно документу, в случае отсутствия соглашения на этом саммите другие главы стран ЕС и их правительств «публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. «Они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства» Евросоюза, говорится в тексте.

На статью уже ответил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока:

«Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе, подготовленном брюссельскими бюрократами, утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения венгерского премьер-министра, а также предложат полностью отозвать причитающиеся ей средства», – написал Бока на своей странице в Facebook.

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