Абдоллахиян прибыл в Пакистан для нормализации отношений (видео)

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Пакистан в рамках урегулирования напряженности, возникшей после нанесения иранскими ВС удара по двум штабам группировки «Джейш аль-Адль», располагавшимся на пакистанской территории.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

«Министр иностранных дел Ирана прибыл в Исламабад по приглашению и.о. главы МИД Пакистана Джалила Аббаса Джилани, – говорится в сообщении. – В аэропорту Нур Хан его встречал заместитель министра иностранных дел Пакистана по вопросам Афганистана и стран Западной Азии Рахим Хаят Куреши». В рамках визита запланированы встречи главы МИД Ирана с и.о. министра иностранных дел Пакистана, а также с и.о. премьер-министра исламской республики Анвааром-уль-Хак Какаром.

Главной темой предстоящих переговоров является снижение напряженности в отношениях двух стран, вызванной ударом Вооруженных сил Ирана 16 января по двум штабам группировки «Джейш аль-Адль» на пакистанской территории. Несогласованные действия иранских военных привели к незамедлительной реакции Исламабада.

